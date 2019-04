Café De Pieper 1 mei dicht

Tilburgse vlag in top in Zeeuws-Vlaanderen

11:52 TERNEUZEN - Terneuzen, Hulst en Sluis hebben vandaag de vlag van Tilburg in top. De reden: de Brabantse stad is verkozen tot de Zeeuws-Vlaamse Studentenstad 2019. In Tilburg wordt vanmiddag een evenement gehouden waar werkgevers uit Zeeland en Vlaanderen laten zien wat zij de studenten kunnen bieden op het gebied van stages, scripties, werk en carrière.