Cabaretier Martijn Broekaart wint de Cultuurprijs van Hulst

De Cultuurprijs is terug van weggeweest in Hulst en cabaretier Martijn Broekaart won hem. ,,Dit is wel een verrassing!”

Wethouder Luc Mangnus verbrak zaterdagavond de spanning van de afgelopen weken: na een nominatieronde, een stemronde en een cultuuravond kwam het verlossende woord. Van de zestien genomineerden voor de Cultuurprijs was er één die de cheque van duizend euro in ontvangst mocht nemen en dat was Martijn, oftewel Tijn, Broekaart. Verrast én heel blij wist de cabaretier meteen waar hij bedrag voor gaat gebruiken. ,,Dat ga ik in mijn nieuwe voorstelling stoppen. Ik wil volgend jaar ook in meer zalen gaan spelen.”

Iedereen beslist mee

Sinds afgelopen zaterdag is de Cultuurprijs terug van weggeweest. De prijs was in Hulst jarenlang een begrip, GraauwRock won de prijs als laatste in 2013. Het jaar daarop introduceerde Hulst met ‘Daar zijn we trots op’ een andere manier om mensen of verenigingen in het zonnetje te zetten. Hulst signaleerde in de cultuurvisie, waarin het cultuurbeleid voor de komende vier jaar wordt geschetst, dat de prijs werd gemist en dus terug moest komen.

De manier van nomineren en stemmen is veranderd, vertelde wethouder Luc Mangnus. Vroeger was er een jury die de prijs toekende. ,,Maar dit jaar kon iedereen nomineren en stemmen. Cultuur is iets wat ons allemaal bindt, het is daarom goed dat iedereen kan meebeslissen.” In totaal werden 1.768 stemmen uitgebracht en Martijn Broekaart was de grote winnaar met 321 stemmen.