Buurtschap Rover(s)berg; voor wie van polders houdt

het gehuchtDit is een serie over buurtschappen en gehuchten in Zeeland. Leven tussen lucht en klei. Vandaag de veertiende aflevering: Roversberg of Roverberg, met uitzicht op Lamswaarde en de containerschepen op de Westerschelde.

Buurtschappers zijn nogal van het eenzelvige soort. Zegt Jan Picavet (1947). Hij woont met zijn vrouw Yolanda (1948) in een ruime dijkwoning aan de Roverbergse Straat in de buurtschap Roversberg. Pal aan de weg, maar dat is geen probleem want druk is het er niet. Eenzelvig? Jan: ,,Er wonen hier nogal wat mensen met een gebruiksaanwijzing. Dat is niet erg. Met 95 procent kunnen we het goed vinden."

Volledig scherm Roverberg: een dijkgehucht met uitzicht. © Ruben Oreel

Trauma voor olifanten

We treffen Jan en Yolanda op een buiige doordeweekse herfstmiddag. Niet bepaald hun favoriete weertype. Als er geen corona was geweest, zaten ze nu met de naast hun huis geparkeerde camper in Spanje. Dat doen ze al jaren, zes weken in het voor- en zes weken in het najaar. En dan gaan ze ook nog eens, als het kan, jaarlijks naar Zuid-Afrika. Jan: ,,We houden allebei van reizen. Noem ons maar fervente, passionele reizigers.” Yolanda: ,,Daardoor zijn we misschien niet zulke heel sociale figuren.” Jan: ,,Normaal gesproken zijn we de helft van het jaar weg. Zuid-Afrika, het Krugerpark is heel spannend met leeuwen en olifanten.” Er volgt een verhaal over een avontuurlijke olifantentocht door een oerwoud tegen de grens van Myanmar: ,,De ‘driver’ was een wrede man en sloeg het dier met een pikhaak op zijn kop. De olifant werd zo kwaad, opeens hoorden we een grom vanuit zijn buik. We konden er maar net op tijd vanaf springen voor hij ervandoor ging. Daaraan hebben we een beetje een trauma voor olifanten overgehouden, we blijven altijd op afstand.”

Volledig scherm Yolanda en Jan Picavet: ,,Er wonen hier nogal wat mensen met een gebruiksaanwijzing.” © Ruben Oreel

Verlangen naar vrij wonen

De regen slaat tegen de ruiten. Jan: ,,Ik mis de vakanties heel erg. Vorig jaar rond deze tijd waren we in Amerika en bezochten we de Grand Canyon.” Hij lacht als het over zijn gebruinde huidskleur gaat. Yolanda heeft de verklaring: ,,Er zit vast nog een rafeltje dna in van de Spanjaarden die hier ooit zaten.” Yolanda en Jan wonen sinds 1978 op Roversberg. Ze zaten in het onderwijs, Yolanda kleuterleidster in Sint Jansteen, Jan gaf wis- en natuurkunde op de Rede, de scholengemeenschap in Terneuzen die nu in het Lodewijk College is opgegaan. Hun huis was een café met een wagenmakerij. Toen ze trouwden gingen ze eerst in Hulst wonen, de P.C. Hooftstraat: ,,Dat waren doorzonkamers, je keek door het huis van de buren de volgende straat in. Geen kampvuurtje, geen onkruid, niets mocht er. Daar is ons verlangen naar vrij wonen aangewakkerd. Hier hebben we geen last van buren en kunnen we gewoon de radio aanzetten.” En het uitzicht: ,,We zien de schepen op de Westerschelde varen. De zon gaat onder achter de kerk van Lamswaarde, prachtig. Alleen de Boudeloodijk, die was vroeger zo mooi vol met iepen. Na de iepziekte is er niks voor in de plaats gekomen, verschrikkelijk.”

Volledig scherm roversberg © Ruben Oreel

Verwarring over Straat en Dijk

Roversberg. Alles bij elkaar zo’n 25 huizen, de meeste aan de Roverbergse Straat, maar ook de woningen aan de Roverbergse Dijk tellen mee. Is er al onduidelijkheid over de tussen-s in Roverberg of Roversberg, ook de straat en de dijk zorgen voor verwarring. Daarover kunnen fysiotherapeut Ad van Beers (1950) en zijn vrouw Astrid (1955) meepraten. Hun huis ligt aan het eind - of het begin - van de Roverbergse Straat. Als ze een pakje bestellen, wordt dat negen van de tien keer afgeleverd op Roverbergse Dijk nummer 13. Terwijl zij toch echt op Roverbergse Straat 13 wonen. Vijftien jaar geleden vertrokken ze uit het Brabantse Dongen om zich in de Zeeuws-Vlaamse buurtschap te vestigen. Ad had vakantie-ervaringen in Retranchement en Burgh-Haamstede en riep al snel dat hij met zijn pensioen in Zeeuws-Vlaanderen wilde gaan wonen. Omdat dat pensioen ver weg was hakten ze de knoop eerder door.

Volledig scherm Ad en Astrid van Beers hebben hun huis te koop staan: ,,Leuk om nog één keer alles op te pakken.” © Ruben Oreel

Nu staat hun huis te koop. Nadat ze gestopt zijn met de fysiopraktijk - Astrid deed de administratie - vinden ze het te groot. Een beetje minder tuinonderhoud zou ook welkom zijn. Ze kijken uit naar iets kleins tussen Goes en Bergen op Zoom, dicht bij Brabant en de A58. ,,We vinden het leuk om nog één keer alles op te pakken”, zeggen ze. Wat Roverberg betreft, ze zijn er ingeburgerd. Ad biljart, doet blessurebehandeling en kantinedienst bij de voetbal in Lamswaarde, heeft een boog aangeschaft voor het schieten op de liggende wip. Op het jaarlijkse zomerfeest in de buurtschap zijn ze vaste gasten. Maar ja, die winters. Sinds een jaar of zeven huren ze elke winter voor een maand of drie of vier een appartement aan één van de Spaanse costa’s. Ook later dit jaar vliegen ze vanaf Brussel naar de Spaanse zon.

Wat zou er aan de andere kant van de dijk zijn?

Twee huizen verder horen we van Rotterdammer Rob Nijman (1950) over zijn zeiltocht op de Westerschelde in 2001. Richting de kust van Walsoorden oogde het grijs en modderig. Wat zou er aan de andere kant van de dijk zijn, vroeg hij zich af. Dat ontdekte hij in Walsoorden op de werf van Lion. Rob was van plan een Drascombe te kopen, Lion importeerde dat type. ,,Daar zag ik voor de eerste keer de andere kant van de dijk. Je kunt van bossen houden, van bergen, ik houd van polderlandschap. Hier, vanuit mijn werkplaats zie ik ganzen. Het kan zijn dat ik gisteren de laatste boerenzwaluwen zag vertrekken.” Hij kocht het huis in 2010 en is er wekelijks één of meerdere dagen te vinden. Zeker nu: ,,Rotterdam is nogal druk met corona, ik zit hier in vrijwillige isolatie."

Volledig scherm Rob Nijman: ,,Je kunt van bossen houden, van bergen, ik houd van polderlandschap.” © Ruben Oreel

Hier hebben we rust

Soms gaat het over Belgen. Die kopen maar huizen op zonder zich er echt te vestigen. Werk en school, alles blijft op België gericht. Nico De Munck (1972) herkent zich niet in die klaagzang. Hij is kraanmachinist bij een Vlaamse aannemer. In 2014 verruilde hij met zijn vriendin Sandra het Vlaamse Verrebroek voor Roverberg. ,,Waar we woonden werd het steeds drukker en de haven kwam dichter bij. Hier hebben we rust.” Hij wijst: ,,Voor en achter ligt het helemaal open. Nee, het was voor ons geen emigreren. We zijn hier goed ontvangen, in maart kwamen we er wonen, in juli was meteen het buurtfeest. Heel goede buren, zeker."

Volledig scherm Vlaming Nico De Munck: ,,We zijn hier goed ontvangen.” © Ruben Oreel

In Eddy de Schrijver (1954) treffen we een gewortelde. Bekend van naam ook door zijn journalistieke werk voor de Zeeuws-Vlaamse Koerier en de sportredactie van BNdeStem. Hij is geboren op de Hoefkensdijk tussen Terhole en Kloosterzande. Zijn ouders hadden een café op Kuitaart. Eddy: ,,Mijn vader Frans stond bekend als smokkelaar van boter. Ik herinner me pantserwagens voor de deur en politiemannen met van die lange jassen. Dat is nog altijd een trauma. Precies toen ik geboren werd heeft mijn vader een half jaar vastgezeten.”

Zie de boten boven de dijk

Zijn ouders woonden 25 jaar lang in het huis waar hij nu tien jaar zit. In 2010 heeft hij grondig verbouwd, nieuwe ramen, nieuwe muren. De woning heeft een Belgische uitstraling: ,,Door de oud-Vlaamse steen die ik heb gekozen. Prachtig toch? Ik zit hier wel eens in de zetel die nog van mijn moeder is geweest. Dan zie ik de boten boven de dijk. Als het mooi weer is, zie ik ook de koeltorens van Doel, dat is wat minder. De winter is een minpunt, dan is het hier kil, koud en guur.” Buiten op de weg stapt hij in de berm: ,,Dit is Graauw.” En terug op het asfalt: ,,Dit is Lamswaarde.”

Volledig scherm Eddy de Schrijver: ,,Mijn vader Frans stond bekend als smokkelaar van boter.” © Ruben Oreel

Volledig scherm roversberg © Ruben Oreel