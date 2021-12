Buurtschap Kruispolder wil ook graag mee in de vaart der volkeren

Terwijl de providers al her en der glasvezel aanleggen, hebben ze in Kruispolder nog niet eens kabel. En gaat er wat mis, dan werkt niks meer. En dat dus dagenlang. ,,Als dit in Hulst of in Terneuzen zou gebeuren, dan was het kot te klein", zegt Raymond Herfkens uit Kruisdorp. ,,Maar omdat het hier maar om twintig huizen gaat, trekken de grote bedrijven zich niks van ons aan. We wonen hier weliswaar voor onze rust, maar we wonen ook weer niet in de rimboe.”