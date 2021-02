Buurtbewoonster aangehouden Aardenburgse gelooft haar ogen niet: ‘Ik ben erg geschrokken’

Tolvrij maken Wester­schel­de­tun­nel kan best wel eens goedkoper uitvallen

4 februari MIDDELBURG - Het eerder dan in 2033 tolvrij maken van de Westerscheldetunnel kan best wel eens goedkoper uitvallen dan de 400 miljoen euro, waar het dagelijks provinciebestuur het eerder over had. Een extern financieel adviesbureau buigt zich erover.