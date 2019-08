Buurmannen in Oostburg sloegen elkaar bijna dood om Belgisch biertje

De 41-jarige J.P.J. zat dinsdagmiddag in de beklaagdenbank in de rechtbank in Middelburg. Hij was wat zenuwachtig, maar wilde ook zijn hart luchten. Het was allemaal maar oneerlijk vond hij. Waarom zat hij al 117 dagen vast en zijn buurman nu als vrij man achter hem op de publieke tribune? Hij kon het maar niet begrijpen.