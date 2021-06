Busstation Terneuzen wordt opgefleurd met kleuren en koffie, geserveerd door een halteheld

Sherylle zoekt de 250 verloren foto’s van haar overleden broertje. ‘Alsje­blieft, geef ze ons terug’

24 juni CADZAND-BAD - Gebroken is ze. Twee mooie dagen beleeft Sherylle nog met haar geliefde broertje Ruud in Cadzand-Bad. Dagen die ze in 250 foto’s vastlegt. Voor later. Omdat ze weet dat het de laatste keer zal zijn. Maar op weg naar huis ontdekt ze iets verschrikkelijks: ze zijn de tas met de camera vergeten. Hoe ze ook zoekt, hij is weg. ,,Alsjeblieft, geef onze herinneringen terug.”