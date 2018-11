‘Buslijn 10 van Terneuzen naar Hulst moet snel verbeteren’

Eric Hasenbroekx uit Vogelwaarde trok deze week aan de bel over lijn 10. De bus komt vaak te laat aan in zijn dorp, waardoor hij zijn krappe overstap in Hulst niet haalt. Op het busstation in de Zandstraat moet hij dan een uur wachten op de volgende bus. De dorpsraad van Vogelwaarde weet dat de bus in oktober in 42 procent van de gevallen meer dan drie minuten te laat was. In oktober 2017 was dat twintig procent. Wie in Hulst wil overstappen op lijn 19 naar Antwerpen-Breda, heeft daar maar vier minuten de tijd voor.