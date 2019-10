Buschauffeurs grijpen messentrekker in Terneuzen

Een getuige schakelde de politie in toen de man zich rond 20.00 uur uitleefde op een abri en met een mes zwaaide. Nadat een buschauffeur het mes had afgepakt, hielden collega’s de man in bedwang. De verdachte hielden de man aan en namen hem mee naar een politiecellencomplex. Een blaas- en speekseltest wezen uit dat hij onder invloed was van alcohol en THC. De man wilde bij zijn aanhouding nergens aan mee werken. Het mes is in beslag genomen.