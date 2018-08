Bus laat Terneuzense nieuwbouwwijk Othene links liggen

Van Ginneken, zelf fervent bus- en treinreiziger, heeft het Terneuzense college van B en W schriftelijk gevraagd in actie te komen. Othene groeit weer als kool, sinds de crisis op de woningmarkt voorbij is. Volgens Van Ginneken is het daarom hoog tijd om Othene van een (buurt)buslijn te voorzien. In het noordelijke stuk van de wijk is een bushalte in de naastgelegen wijk Serlippens nog wel aan te lopen, maar dat geldt niet voor het zuidelijke deel waar de laatste tijd veel is gebouwd.