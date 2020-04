Burgemeesters: ga de grens niet over

Met het goede weer en een nog lange periode zonder georganiseerde activiteiten in het vooruitzicht, verwachten de burgemeesters nog meer recreanten op de weg. De afgelopen dagen stelde burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst vast dat nogal wat Belgen en Nederlanders langs smokkelwegen toch de grens oversteken om in de polders in groep te gaan fietsen.

Dat kan écht niet, is ook de mening van zijn collega's uit Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene. Hetzelfde geldt voor wandelaars in de grensbossen. Stichting Het Zeeuwse Landschap moest zondag op de grens in Clinge nog streng optreden tegen teveel wandelaars in de bossen die onvoldoende afstand hielden. Ook werd geprobeerd met de auto via bospaadjes de grens over te steken.