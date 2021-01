Burgemeester vindt onderzoek naar organisatoren illegaal bioscoopfeest op zijn plaats: ‘Onacceptabel en onverantwoord’

In de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 januari beëindigde de politie een illegaal feest in de oude bioscoopzalen aan de Houtmarkt. Er waren zo'n vijftig mensen tussen de twintig en dertig jaar oud aanwezig, die vluchtten voor de politieagenten. Zelfs via daken. Een gevaarlijke situatie: er is sprake van houtrot, gladde vloeren, niveauverschil en je kunt door het openen van een oude nooddeur zes meter naar beneden vallen.

Onderzoek is op zijn plaats

Om de aanwezigen niet op te jagen en ongelukken te voorkomen, werden alleen de namen van feestvierders genoteerd en kregen ze geen boete. De politie ging in overleg met de gemeente, of er nog andere maatregelen genomen moesten worden. Mulder is het eens met de wijze waarop de politie heeft gehandeld en is geschrokken van het feit dat mensen in deze tijd en op zo'n onveilige locatie een feest besluiten te organiseren of bijwonen. Een onderzoek naar de organisatoren is wel op zijn plaats, vindt de burgemeester. ,,Naast het in strijd met de coronaregelgeving handelen, brachten zij willens en wetens de feestgangers in een levensgevaarlijke situatie. Dat is onacceptabel en onverantwoord.”