Burgemeester van Terneuzen tegen stoere taal over vuurwerkverbod

Lonink zei dit donderdagavond in de raadscommissie bestuur en middelen waarbij hij onder meer verwees naar Vlissingen en Rotterdam. Daar wordt door de gemeenteraden nadrukkelijk gesproken over het instellen van een vuurwerkverbod. Lonink gaf niet aan of hij voor of tegen zo'n verbod is. Hij wil afwachten wat de discussie in de landelijke politiek, in de Tweede Kamer, oplevert. Tegelijkertijd liet hij daarbij een waarschuwing horen: ,,Zo'n landelijk verbod moet ook wel handhaafbaar en uitvoerbaar zijn.” Tot nu toe had hij daar onvoldoende over gehoord.