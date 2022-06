Burgemeester Van Merrienboer in (Toon)beeld

Terneuzen­se moeders in actie: ‘Maak van Scheldora­do een indoor­speel­pa­ra­dijs’

TERNEUZEN - Zwemparadijs Scheldorado in Terneuzen doet pijn aan de ogen. Wat ooit zo'n leuk zwembad was, is nu een verkleurde en verlaten plek. De toekomst is nog altijd ongewis. Maar een aantal Terneuzense moeders weet er wel raad mee.

16 juni