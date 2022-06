Burgemeester Terneuzen sluit deel loods wegens drugs

Briljanten huwelijk Bou­man-Helderman: ‘We hebben het hier goed gehad’

BRESKENS - ,,Het was wel moeilijk voor me”, vertelt Co. ,,Piet was als chauffeur soms weken van huis. Ik moest heel erg wennen, aan de mensen, de streek en vooral aan de taal. Ja, wij hebben een soort dialect maar dat is niet zo uitgesproken als hier. Maar we hebben het hier goed gehad.”

