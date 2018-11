Burgemeester opent met selfie de World Press Photo-tentoonstelling in Hulst

De winnende foto van 2018, van een Venezolaanse demonstrant die in brand staat, was daarom wat dichter bij de muur gezet, vlakbij een schilderij aan de muur van Jezus die het kruis draagt.



Burgemeester Jan-Frans Mulder was trots dat de tentoonstelling voor het eerst in Hulst is te zien. “Ik vind dit een geweldig initiatief, dat omarmd wordt door heel veel mensen. Niet alles lukt in Hulst. Zo zijn onze legersoldaatjes (Pagadders) even ondergedoken, maar die komen zeker weer terug.”



De tentoonstelling is nog tot 20 december te zien. Een ticket kost 4 euro.