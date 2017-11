Burgemeester: 'Onrust over vreemde stippen in Schoondijke is onnodig'

De gemeente Sluis had de geluiden ook opgevangen, vertelde Vermue aan de Sluise gemeenteraad. "Dit soort meldingen wordt regelmatig gedaan in het land. De politie heeft ons laten weten dat er nooit enig verband is aangetoond met het aantal inbraken in een buurt."

Wie dergelijke tekens aanbrengt, is lang niet altijd te achterhalen. Wie er op let, ziet er overigens op veel plekken nogal wat. Overheidsorganisaties en bedrijven gebruiken ze wel eens als markering. Soms is het het werk van particulieren. De politie is de komende tijd wel extra alert in Schoondijke, gaf Vermue aan.