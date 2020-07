Burgemeester Mulder wil einde aan gekibbel tussen Belgen en Zeeuws-Vlamingen

Mulder refereert aan het onbegrip voor de corona-aanpak aan weerszijden van de grens dat voor wrevel tussen de Zeeuws-Vlamingen en Belgen zorgt. Op social media wordt veel geklaagd over Belgische bezoekers die hun eigen richtlijnen meenemen over de grens. In zijn brief pleit de burgemeester voor een goede relatie met de zuiderburen. ,,Het over en weer gekibbel tussen Zeeuws-Vlamingen en Belgen dat ik links en rechts hoor en lees, is te triest voor woorden. Hulst, grensgemeente, al sinds mensenheugenis verbonden met het Belgische land en haar inwoners; als goede buren en vrienden. Dat moet zo blijven, beste mensen! Hulst is Hulst, ook door haar ligging aan de grens, door de vele Belgische bezoekers, door ons Zeeuws-Vlaamse karakter en doordat we bijna alles een beetje op de grens doen.”