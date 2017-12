Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs lijken wel 'opgejaagd wild'

TERNEUZEN - Voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die in de weekenden in de Kanaalzone op parkings overnachten, komt steeds minder plek. En niemand weet waar ze heen moeten.

De in de weekenden vaak overvolle parking aan de Tractaatweg net in Nederland bij Zelzate gaat 1 januari gedeeltelijk dicht, vanwege de verbreding van de Tractaatweg. Ook het Suikerplein in Sas van Gent wordt voor overnachtende buitenlandse vrachtwagenchauffeurs verboden terrein. De gemeente Terneuzen overweegt er een vergunningstelsel in te voeren. Overnachten wordt verboden. Alleen chauffeurs uit de buurt kunnen een vergunning krijgen om wagens er neer te zetten, is het idee.

Ondertussen verandert er niks aan de situatie waarin de vaak Oost-Europese chauffeurs zitten. Ze trekken de Nederlandse grens over, omdat in België streng wordt gecontroleerd op de weekendrust, en dat betekent een verbod op overnachten in de vrachtwagen.