Bruna Terneuzen sluit na kwart eeuw, een gek afscheid voor Dick en Iet van Haaster

Met de coronacrisis heeft het niets te maken. ,,Vorig jaar februari hebben we dit al besloten, om na vijfentwintig jaar te stoppen. Van een coronacrisis was toen nog geen sprake.” Dick (binnenkort 67) vertelt het in zijn al goeddeels ontmantelde winkel. Want de zaak mag dan ‘pas’ zaterdag voorgoed sluiten, al sinds 15 december komt er geen klant meer over de vloer. ,,Maandagavond 14 december keken we naar de persconferentie van premier Rutte en hoorden we dat we dinsdag niet meer open mochten. Dat was een rare gewaarwording.”