Bruine wolk boven Yara in Sluiskil, fabriek tijdelijk stilgelegd

Terneuzen redt de gitaar

10:13 TERNEUZEN - 'Waar is de gitaar gebleven?' vroegen Maikel Harte en Donny Benjaminsz van dialectband Lamaketta's zich af. Om het instrument meer aandacht te geven hield Vestzaktheater De Paerdestal afgelopen zaterdag een collectieve gitaarspeelavond in De Vliegende Hollander in Terneuzen.