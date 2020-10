Brug Sluiskil in storing; verkeer moet omrijden

Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing, maar kan nog niet zeggen wanneer het euvel is verholpen. De draaibrug kampt met een technische storing. Het verkeer moet daarom omrijden. Voor voetgangers en fietsers is de pont van Sluiskil in de vaart; dit weekend van 07.00 uur tot 22.00 uur. Als de storing maandag nog niet is verholpen, vaart de pont vanaf 06.00 uur.