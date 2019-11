Brug Sluiskil gestremd, pont blijft varen

Vanmiddag rond één uur is het mankement in de hydrauliek van de brug geconstateerd. Autoverkeer wordt sindsdien omgeleid via de Sluiskiltunnel. De pont van Sluiskil bewijst ook weer eens zijn dienst. Gewoonlijk vaart die 's middags alleen van twee tot vijf uur. Het veer is op verzoek van Rijkswaterstaat vanwege de stremming eerder gaan varen en blijft dat in principe tot vanavond tien uur doen. Voor fietsers is er geen ander alternatief, of ze moeten kilometers omrijden via de sluizen bij Terneuzen dan wel de brug bij Sas van Gent.