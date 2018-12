Brug over de Kaai in Sluis ligt er voorlopig nog niet

Het lijkt haast alsof er een vloek rust op het bruggetje over de Kaai. Het is in Sluis al jaren een onderwerp van discussie. Met name CDA pleitte al jaren voor de brug die een ommetje rond de Kaai mogelijk moet maken. De brug zou in de buurt van het Walplein moeten komen en maakt dat ondernemers aan de minder drukke westzijde beter bereikbaar zijn. CDA kreeg de rest van de gemeenteraad echter niet mee, tot de zomer van 2017. Toen besloten coalitiepartijen VVD en Nieuw Gemeentebelang het plan te steunen. Op de brug kwam veel kritiek, van de oppositiepartijen in de Sluise gemeenteraad en inwoners van Sluis.