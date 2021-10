Brouwer van suikerspinbier valt in de prijzen. ‘Zeeuws bier zet Zeeland op de kaart’

Kom Er­bij-festival: Hulst voor Elkaar helpt een handje om weer leven in de brouwerij te krijgen

9 oktober HULST - In één oogopslag ontdekken wat de gemeente Hulst in haar kernen te bieden heeft aan sport, cultuur, muziek en creativiteit en vrijwilligerswerk. Dat kon in Den Dullaert bij het drukbezochte Kom Erbij-festival