Bromfietsers en voetgangers glijden uit over olie in Terneuzen: vrouw gewond naar ziekenhuis

Liefst 1500 mensen voeren onderhouds­beurt Dow Terneuzen uit

16:44 TERNEUZEN - Chemiebedrijf Dow in Terneuzen wacht een drukke tijd. Eén van de drie krakers op het Dow-industriepark gaat komende maandag uit bedrijf voor de achtjaarlijkse grote onderhoudstop of, in vaktermen, turnaround.