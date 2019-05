Broers vast voor zaak vermoorde drugscrimineel bij Kloosterzande

Het lichaam van de 41-jarige B.A. werd op 6 december gevonden onderaan de zeedijk in de buurt van Kloosterzande. Hij was doodgeschoten - zijn lichaam lag naast zijn uitgebrande auto. Kort erna werd Michel Z. aangehouden. Die oud-materiaalman van Feyenoord was uitbater van een oldtimergarage in Stekene, net over de grens bij Hulst. De moord zou daar gepleegd zijn. Z. ontkent.