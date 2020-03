Broers Roeland (21 en 24) laten zien: winkel in Terneuzen kan floreren

De telefoon gaat. Thomas neemt op. ,,Ja, we zijn gewoon open”, antwoordt hij de klant die dit wil weten naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus. Stijn en Thomas nemen algemene hygiëneregels, zoals geen handen schudden, in acht. In de winkel is het volgens hen juist ‘best druk’. ,,Veel mensen zitten thuis, willen iets doen en gaan klussen. Voorlopig is het niet slecht voor onze business.”

Helemaal van de grond af aan hoefden ze zeker niet te beginnen. Roeland interieurinrichting is al jaren en jaren in Terneuzen een gevestigde naam. ,,Onze opa begon vijftig jaar geleden een groothandel. Dat was nog in Dordrecht”, vertelt Stijn. ,,Vijfendertig jaar geleden is hij naar Terneuzen gekomen en is hij een winkel begonnen.”