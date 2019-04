Broeder Dieleman waagt zich aan het verhaal van een schuldig land

Tonnie Dieleman. Hij is Broeder Dieleman, in heel Nederland en België gekend troubadour in het Zeeuws-Vlaams, meer speciaal het Axels, waar hij vandaan komt. Blootsvoets als het even kan. Vorig jaar presenteerde hij zijn laatste album Komma, dialect voor 'kom maar', over de kreken, de rietkragen en de mensen van zijn streek. De cd-oplage daarvan is uitverkocht, de lp is hard op weg.