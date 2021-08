Broden en Vissen is mooiste buitenkunstwerk van Nederland

Kunstwerk verhuist

Er waren meerdere Zeeuwse kunstwerken genomineerd voor de wedstrijd. Beerens was ook genomineerd met De Bron, de geschilderde druppels op de watertoren van Oostburg. Ook het Watersnoodmonument bij Kruisdorp van Ronny Ivens en Stairway to Heaven van Paul en Menno de Nooijer in Kapelle deden mee. Beerens werd finalist van regio zuid en nam het op tegen andere Nederlandse kunstwerken: De Groene Kathedraal in Almere van kunstenaar Marinus Boezem, Ode aan de Zon in Odoorn van kunstenaar Rob Schreefel, High Tea Table van Daan den Houter in Den Haag en Moeder, zoon, kleinzoon van Lotta Blokke in Barneveld.