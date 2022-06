Briljanten Jan en Irène vielen voor elkaar in een Belgische danstent

Jan was de zoon van een kleermaker en behaalde zijn diploma aan de textielschool in Tilburg. Zijn Irène leerde hij per toeval kennen. ,,Ik was samen met nog een jongen uit Aardenburg op de fiets op pad naar Knokke. In die tijd ging men hier vooral in België uit. Bij Sint Rita zagen we heel wat donkere wolken, maar ook een grote danstent. We gingen naar binnen, leerden twee meisjes kennen, dansten heel de avond en zijn allebei met deze dames getrouwd.”