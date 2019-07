Breuk in drinkwaterleiding gevonden, personeel kantoor Dow naar huis gestuurd

Waterbedrijf Evides heeft vanmiddag het lek in een waterleiding gevonden. Ten zuiden van de N61 bij Hoek staan akkers blank. Sinds gisteren zocht het waterbedrijf naar het lek. . ,,We vermoeden dat het in de omgeving van Hoek is want uit die omgeving krijgen we klachten”, zei Evides-woordvoerder Rianne de Voogt eerder.

Het personeel van het Diamond Center is vanwege de problemen naar huis gestuurd. ,,De waterdruk is zo laag dat het niet langer verantwoord was op zo'n hete dag", zegt Dow-woordvoerder Ciccio Pecoraro. ,,Als de toiletten niet doorgespoeld kunnen worden kan er hier niet gewerkt worden. We hebben de mensen gevraagd op een andere locatie of thuis te werken.”