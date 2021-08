Bressiaanders niet bang na steekincident, maar het houdt het vissersdorp wel bezig

Het was niet niks: in de nacht van zaterdag op zondag werd een 23-jarige inwoner van Breskens neergestoken in de duinen bij Breskens. Hij raakte ernstig gewond en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn twee verdachten van 16 en 17 jaar uit Maastricht aangehouden op een camping uit de buurt. Hoe is het de dag erna in Breskens?

‘Iets’ met sigaretten

In de duinen wordt weer gewandeld en gefietst en in het vissersdorp zelf is het gezellig druk. Het is het een middag zoals alle andere in de zomer. Toeristen zoeken de winkels op, strijken neer op de terrassen ondanks een frisse wind, halen een visje of maken een wandeling langs de haven. Als Bressiaanders elkaar spreken, komt het steekincident ter sprake, vertelt een aantal inwoners. Het houdt jong en oud bezig: wat is er nou precies gebeurd in de duinen en wat was de aanleiding voor het steken? Dat blijft vooralsnog gissen. Er zou onenigheid of ruzie zijn geweest over ‘iets’ met sigaretten, klinkt het langs meerdere kanten.