Bressiaander opnieuw in de fout en voorlopig niet op vrije voeten

Eddy zoekt muzikanten voor hondencon­cert: ‘Honden oordelen niet, misschien houd ik daarom zo van ze’

12:16 HOOFDPLAAT - Over de liefde wordt volop gezongen. Over honden nauwelijks. Laat staan over de liefde vóór honden. Singer-songwriter Eddy Modde - artiestennaam eddie lives - schreef een nummer over zwerfhonden. Nu zoekt hij mede-muzikanten voor een benefietconcert over en voor (straat)honden eind februari in podium Deuzonschole in Hoofdplaat.