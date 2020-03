Bressiaander krijgt tien jaar cel plus tbs voor cafémoord in Oostburg

Man met harddrugs opgepakt op de Braakman­weg

22 maart BIERVLIET - Een 22-jarige man uit Biervliet is zaterdagavond opgepakt omdat hij in het bezit was van harddrugs. De politie trof 200 ml GHB en een gram ketamine aan tijdens een controle aan de Braakmanweg, net buiten Biervliet.