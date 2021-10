Breskens treurt: laatste dag voor garnalen in de vismijn

Het was in 1934 dat de gezamenlijke vissers van Breskens een verzoek aan de gemeenteraad stuurden: ‘We verzoeken beleefd ook in Breskens een vischmijn te stichten waarover alle hier aangevoerde garnalen en visch moet gemind worden’ staat er in een brief van Visserijvereniging Ons Belang. De vereniging is al verleden tijd, op de vismijn werden alleen nog maar garnalen gemijnd. Daar is vandaag een einde aan gekomen.