Brandweer zoekt met sonar in Groote Gat naar Ichelle

Omwonenden Euregiotui­nen Oostburg willen geen festival­ter­rein in hun achtertuin en komen in actie

3 januari OOSTBURG - ,,Normaal heb je de keuze om naar een festival te gaan. Wij worden gedwongen, want we wonen straks op een festivalpark.” Omwonenden van de voormalige Euregiotuinen in Oostburg willen niets weten van een evenemententerrein in hun achtertuin. Ze hebben de stichting Euregiotuinen voor Ons opgericht.