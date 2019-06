Brandweer Sluis kon niet uitrukken bij woningbrand: ‘Dit doet ons erg veel zeer’

Het ging vanmiddag rond 15.00 uur mis bij werkzaamheden in de tuin. De bewoner kwam met een onkruidbrander te dicht bij een houten aanbouw van de woning, die vervolgens in brand vloog. Enkele vrijwilligers van brandweerkazerne Sluis stonden klaar, maar er kwamen te weinig mensen om uit te rukken.

‘Echt vervelend’

“Niets is vervelender dan opkomen en niet weg kunnen", zegt woordvoerder Remco Duerinck van de Veiligheidsregio Zeeland. “Het kan zijn dat ze met minder dan vier mensen waren of omdat ze geen chauffeur hadden. Maar voor een vrijwilliger is dat echt vervelend.”



Ook de (dichtstbijzijnde) brandweerkazerne in Aardenburg had te weinig mensen. Gelukkig waren de posten Oostburg en Cadzand wel voldoende bemand. Ondanks een langere aanrijdtijd, wisten zij de brand in de spuwmuur van de aanbouw snel te blussen.