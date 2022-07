Brandweer krijgt onder snikhete omstandigheden brand in zonnepark Sas van Gent in twee uur onder controle

UPDATE 17.23SAS VAN GENT - In Zonnepark Sas van Gent-Zuid in Sas van Gent heeft dinsdagmiddag brand gewoed in het gras onder de zonnepanelen. Na twee uur had de brandweer het vuur in het park van Shell onder controle.

De brandweer schaalde al snel op naar een zeer grote brand, ook vanwege de tropische omstandigheden waarin de brandweerlieden moesten werken.

De melding van de brand kwam rond 14.45 binnen. Daarop werd de brandweer van Sas van Gent opgeroepen. Daarna volgden wagens uit Terneuzen en Westdorpe. Rond 15.30 uur werd er opgeschaald naar zeer grote brand. Daarom werd een extra blusvoertuig uit Sluiskil opgeroepen. Anderhalf uur later was het vuur onder controle, waarna het nablussen kon beginnen. Het treinverkeer over het goederenspoor langs het zonnepark lag al die tijd stil.

In de directe omgeving wonen nauwelijks mensen. Het park is gesitueerd op de voormalige vloeivelden van de CSM-suikerfabriek (naast de Leutfabriek, oftewel de vroegere Vlaanderenhal) en is volledig aan het zicht onttrokken. Er was wel wat te ruiken, maar niet veel van de brand te zien. Van grote rook was geen sprake.

Extra zware omstandigheden

De brandweer bestreed het vuur zowel op het zonnepark als aan de randen van het park aan de zijde van het spoor. ,,De brand woedt in het gras onder de zonnepalen en breidt zich uit. De zonnepanelen zelf branden niet. De hoge buitentemperatuur maken het werk van de brandweer zeer zwaar. Daarom worden extra eenheden ter plaatse gevraagd zodat het personeel tijdig kan worden afgelost”, liet de Veiligheidsregio Zeeland weten.

Volgens woordvoerder Wendel Broere van Shell is het zonnepark snel na het ontdekken van de brand uitgeschakeld. ,,De schade aan de installatie lijkt mee te vallen.” Woensdag inventariseert het energiebedrijf de precieze schade. Broere vermoedt dat het vooral om rookschade gaat. Shell heeft vijf zonneparken in Nederland, waarvan twee in Zeeland. Het tweede park nabij Terneuzen, Zonnepark Koegorspolder, is nog in aanbouw. Dat wordt volgend voorjaar in gebruik genomen.

Voor zover Broere weet is het de eerste keer dat er brand is uitgebroken in één van de zonneparken van Shell.

Het 24 hectare grote terrein tussen het spoor en de Poeldijkstraat telt ruim 11.000 panelen, dat is goed voor 30 megawatt. Dat komt neer op stroom voor ongeveer tienduizend huishoudens per jaar.

