Brandweer bevrijdt automobilist na eenzijdig ongeluk in Hengstdijk

De Peugot 206 reed rond 08.20 uur over de Hengstdijksestraat en kwam door onbekende oorzaak in de berm terecht. Het voertuig werd gelanceerd en kwam een stuk verder in een vrijwel droge sloot tot stilstand. Politie, de ambulancedienst en de brandweer werden met spoed opgeroepen.

Nadat een deur uit de auto was verwijderd, kon het slachtoffer rond 09.00 uur met spoed per ambulance worden overgebracht naar een ziekenhuis. Over de aard en de ernst van zijn letsel is niets bekend. De bestuurder was wel bij kennis.