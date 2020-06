Brandje op vakantiepark Breskens blijkt afvalverbranding op het land

Popkoor Xing uit Oostburg repeteert in de buiten­lucht. Op 3 meter afstand

22:36 OOSTBURG - Here we go uit het nummer Roller Coaster van de Zeeuwse zanger, muzikant en songwriter Dany Vera weerklonk gisteravond rond de klok van zeven uur op het schoolplein van mfc De Windmaker in Oostburg. Toepasselijker kon het niet zijn. Het popkoor Xing onder leiding van Marjolijn Polfliet mocht immers na enkele maanden zonder echte repetities en optredens vanwege de coronacrisis eindelijk weer zingen. Na enkel een virtuele repetitie enkele weken geleden was de blijdschap onder de koorleden merkbaar groot.