Brandgevaarlijke hennepkwekerij in Zuidzande geruimd

Het ging om een redelijk grote kwekerij met in totaal tweehonderd planten. Volgens de politie was de installatie voor de kwekerij zo aangelegd dat er sprake was van een brandgevaarlijke situatie. De bewoner van het pand waarin de kwekerij was, is aangehouden. ‘Melden helpt', laat een wijkagent nog weten in een mededeling op Twitter, waaruit valt af te leiden dat de politie in actie is gekomen na een melding.