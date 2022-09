Brandende wasdroger zet restaurant 't Zwin in Sluis vol zwarte rook

Axelaar beroofd van portemon­nee in Hulst

Een 31-jarige man uit Axel is donderdagavond rond 22.00 uur beroofd van zijn portemonnee in Hulst. De politie doet onderzoek naar deze straatroof, die zich afspeelde in de Waterstraat, en roept daarbij de hulp in van het publiek.

16 september