Brandende kliko aan Bastionstraat in Axel

Eerste keer CoderDojo Zeeland in Terneuzen: 'Hier zitten de Mark Zuckerbergs van de toekomst'

7 oktober TERNEUZEN - “Hier zitten de Mark Zuckerbergs van de toekomst.” René Romijn, initiatiefnemer van CoderDojo Zeeland on Tour meent de verwijzing naar de oprichter van Facebook, terwijl hij wijst op de vijfentwintig basisscholieren die eenhoorns over hun computerscherm laten galopperen en games maken. In de bibliotheek van Terneuzen werd zaterdag de eerste Zeeuws-Vlaamse editie van CoderDojo Zeeland gehouden.