Brand verwoest woning in Hoofdplaat: ‘Ik hoorde boven knallen en zag alleen maar rook’

Aan het einde van de Havenstraat, vlakbij de dijk, was het vrijdagochtend ineens een drukte van jewelste. Drie blusvoertuigen, een hoogwerker en waterwagen stonden in de straat, terwijl de vlammen uit het dak van een huis sloegen. Op de kruising van de Dorpsstraat met de Schoolstraat blokkeerde een blusvoertuig de weg en omwonenden kwamen geschrokken kijken wat er in het dorp aan de hand was. De brand was rond half elf 's ochtends ontstaan, vermoedelijk door een straalkacheltje. ,,Dat is mogelijk de oorzaak, maar dat wordt nog onderzocht”, zegt hoofdofficier van dienst Kees Overdulve. Het vuur was om tien over elf onder controle en de brandweer kon ook het naastgelegen huis behouden.