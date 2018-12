Brand vernielt woning in Hoofdplaat

De Vijverhoe­ve is een winnaar

8:55 SINT ANNA TER MUIDEN - Het kleinste stadje van Zeeland herbergt de winnaar van de PZC Award Beste Restaurant 2018. De Vijverhoeve in Sint Anna ter Muiden mocht woensdag de glazen PZC-plaquette in ontvangst nemen. ,,We zijn ongelooflijk blij en trots”, glundert chef-kok en eigenaar Bart Grahame.