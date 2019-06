Brand in woning Sluis, bewoonster ademt rook in

Drugspand in Oostburg gesloten

14:04 OOSTBURG - Een drugspand aan de Frederik Hendrikstaat in Oostburg is op last van burgemeester Vermue maandag gesloten nadat er een handelshoeveelheid harddrugs werd gevonden. Het gaat om onder meer MDMA-pillen, MDMA-kristallen en cocaïne. De woning is voor drie maanden gesloten.