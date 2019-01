Brand in woning in Axel, persoon uit huis gehaald

De eerste melding kwam omstreeks 16.40 uur bij de brandweer binnen. De brand is na aankomst van het eerste voertuig opgeschaald naar een middelbrand. Drie blusvoertuigen en een hoogwerker zijn ingeschakeld. De brandweer heeft één slachtoffer uit de woning geëvacueerd die onder behandeling moest worden genomen. Er is nog niet bekend gemaakt hoe het met hem of haar is gesteld. Er was sprake van veel rookontwikkeling in het huis.