Brand in woning Hulst, bewoners elders ondergebracht

Coldcase­team zaak Herman Ploegstra houdt weer informatie­avond

16:03 IJZENDIJKE - Het coldcaseteam dat sinds juni vorig jaar de verdwijning van Herman Ploegstra onderzoekt houdt woensdagavond 27 maart een tweede informatieavond in IJzendijke. In het jeugdgebouw aan de Koninginnestraat geven politie en het Openbaar Ministerie uitleg over wat zij sinds de heropening van het onderzoek hebben gedaan.