Brand in winkelpand in Breskens

Supporte­ren in de voortuin met de koelbox erbij: kermis­koers door Dul­laertwijk

2 oktober HULST – Een sportieve uitspatting in de Hulster Dullaertwijk. Zaterdag is daar in diverse categorieën de kermiskoers verreden. Veel buurtbewoners kwamen naar buiten om de renners aan te moedigen. Voor ook veel kinderen uit de buurt was het een belevenis.